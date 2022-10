ஜார்கண்டிலிருந்து 860 பெண்களை பணிக்கு அழைத்துவந்த டாடா! தமிழக பெண்களுக்கு திறமையில்லையா?-வேல்முருகன்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கூத்தனப்பாலை டாடா எலக்ட்ரானிக் நிறுவனத்திற்கு ஜார்க்கண்டிலிருந்து 860 பெண் தொழிலாளர்கள் தனி ரயில் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

வடமாநிலப் பெண்களை பணியமர்த்திய டாடா நிறுவனத்தின் நடவடிக்கை வன்மையாக கண்டிக்கதக்கது என்றும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளம் பெண்களுக்கு பணி வழங்க, டாடா நிர்வாகம் முன் வர வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

English summary

Velmurugan said that it is shocking that 860 women workers have been brought from Jharkhand to Tata Electronics Company in Koothanapalai, Krishnagiri district by a separate train.