தமிழ்நாடு இளைஞர்களுக்கு வேல்முருகன் வைக்கும் வேண்டுகோள்! இந்த மூன்றும் நமக்கு முக்கியம்!

சென்னை: பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடும் இந்நல்வேளையில் தமிழ்நாடு இளையோர் ஒவ்வொருவரும் இன உரிமை அரசியல், சமூக சமத்துவம், உளவியல் அறம் ஆகிய மூன்றையும் முன்னெடுக்க உறுதி ஏற்க வேண்டும் என வேல்முருகன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

மேலும், தமிழின வீரத்தை மழுங்கடித்து, சாதி, மத அடாவடித்தனத்தைத் தூண்டி விட்டு, நம்மை அடிமையாக்க பார்க்கிறார்கள் எனவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு மக்களுக்கு பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்து வேல்முருகன் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

சமத்துவப் பொங்கல் விழா! மகிழ்ச்சியுடன் மாட்டு வண்டி ஓட்டிய திருச்சி கலெக்டர்! களைகட்டிய கொண்டாட்டம்!

English summary

Velmurugan requested that each and every youth of Tamil Nadu should take the commitment to advance the politics of ethnic rights, social equality and psychological virtue.