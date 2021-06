கடற்படை துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற வைஸ் அட்மிரல் நவ்னீத் சிங்

Chennai

oi-Veerakumar

அதி விஷிஷ்ட் சேவா மெடல், என்.எம். வைஸ் அட்மிரல் ரவ்னீத் சிங் 2021ம் ஆண்டு ஜூன் 1ம் தேதியான இன்று கடற்படைத் துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார். வைஸ் அட்மிரல் ரவ்னீத் சிங் இந்திய கடற்படையில் 1983 ஜூலை 1ம் ஆண்டு பணிக்கு நியமிக்கப்பட்டார். இவர் விமான பிரிவில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். கொடி அதிகாரியான இவர் மாஸ்டர் கிரீன் கருவி மதிப்பீட்டு ரேட்டிங் கொண்ட, பயிற்றுவிப்பாளராக உள்ளார். HT-2, Kiran HJT 16, TS 11 Iskra, Hunter, Harrier Gr 3, Jet Provost, Chetak, Gazelle, Hawk மற்றும் Mig 29 KUB விமானங்களை இயக்கி பறந்த அனுபவம் உள்ளவராகும்.

அட்மிரல் ரவ்னீத் சிங், தனது கடற்படை பணியில், பல்வேறு சவாலான பணிகளை செயல்படுத்தியவர். ஐ.என்.எஸ் ஹிம்கிரி, ஐ.என்.எஸ் ரன்விஜய், ஐ.என்.எஸ் ரன்வீர், ஐ.என்.ஏ.எஸ் 551 பி, ஐ.என்.ஏ.எஸ் 300 உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னணி கப்பல்கள் மற்றும் கடற்படை விமானப் படைகளுக்கு அவர் தலைமை வகித்துள்ளார்.

அவர் 2005 முதல் 2008 வரை இந்திய பாதுகாப்பு ஆலோசகராகவும் (கென்யா, தான்சானியா மற்றும் சீஷெல்ஸ்) நியமிக்கப்பட்டார்.

English summary

Vice Admiral Ravneet Singh, AVSM, NM assumed charge as Deputy Chief of Naval Staff on 01 Jun 2021. Vice Admiral Ravneet Singh was commissioned into the Indian Navy on 01 Jul 1983 and specialized in Aviation. The Flag Officer is a Qualified Flying Instructor with Master Green instrument rating.