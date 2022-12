"சினிமாவை போல அரசியலிலும் ஜெயிப்பார் விஜய்.." சென்னை கோவிலில் தங்கத்தேர் இழுத்து வழிபட்ட ரசிகர்கள்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சினிமாவை போல நடிகர் விஜய் அரசியலிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும்.. விஜய் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்றும் சென்னை திருவேற்காடு கருமாரியம்மன் கோவிலில் விஜய் ரசிகர்கள் தங்க தேர் இழுத்து வழிபாடு செய்துள்ளனனர்.

தமிழக அரசியலுக்கும் திரையுலகத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. கருணாநிதி, எம்.ஜி.ஆர். ஜெயலலிதா உள்ளிட்ட முன்னாள் முதல்வர்கள் திரையுலத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான்.

இப்போதும் கூட விஜயகாந்த், கமல்ஹாசன், சரத்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் அரசியல் கட்சியை நடத்தி வருகின்றனர்.

நேரம் பார்த்து தாவிய கோவை செல்வராஜ்! சொன்னது ஒன்னு.. செஞ்சது ஒன்னு! பின்னால் இருந்து இயக்கிய 'மாஜி’

English summary

Vijay fans pulled a golden chariot and worshiped at Thiruvekadu Karumariamman temple in Chennai, demanding that actor Vijay should succeed in politics as well as in cinema.. Vijay should enter politics.