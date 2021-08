அப்பா நல்லாயிருக்காருங்க.. சீக்கிரம் பழைய கேப்டனாக திரும்பி வருவாரு.. நன்றி.. விஜய பிரபாகரன் வீடியோ

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கேப்டன் விஜயகாந்த் நல்ல உடல்நலத்துடன் இருக்கிறார். உங்கள் அனைவரது வாழ்த்துகளையும் அவரிடம் சொல்வதாக அவரது மகன் விஜயபிரபாகரன் இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

விஜயகாந்தின் 69ஆவது பிறந்தநாள் விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனது பிறந்தநாளை மக்களுக்கு உதவி நலத்திட்டங்களை வழங்கி கொண்டாடுவது கேப்டனின் வழக்கம்.

வலது கை கொடுப்பதை இடது கைக்குக் கூட தெரியாத அளவிற்கு பொது வாழ்விலும் சரி திரைத்துறையிலும் சரி நிறைய உதவிகளை செய்துள்ளார் விஜயகாந்த்.

முதல் அலைல சோத்துக்கு அலைஞ்சோம்.. 2வதுல ஆக்ஸிஜனுக்கு அலைஞ்சோம்.. அப்போ 3வதுல ஆவிதானா?

English summary

Vijaya Prabhakaran in his instagram says his dad is in good health Vijaya Prabhakaran says that Captain Vijayakant is in good health.