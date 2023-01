பிக் பாஸில் வெடித்த "தமிழ்நாடு" விவகாரம்.. சூப்பர் விளக்கம் சொன்ன விக்ரமன்.. சர்க்கரை கொடுத்த டிடி!

Chennai

சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக தமிழ்நாடு விவகாரம் அரசியலில் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது. இந்த நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டிலும் தமிழ்நாடு விவகாரம் வெடித்துள்ளது. பொங்கல் கொண்டாட்டத்தின் போது விக்ரமன் - டிடி இடையிலான பேச்சுவார்த்தையில், தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்ற பெயரே சரி என்று பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அண்மையில் ராஜ் பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்.எம்.ரவி பேசுகையில், தமிழ்நாடு என்று அழைப்பதை விடவும், தமிழகம் என்று அழைப்பதே சரியாக இருக்கும் என்று கூறி இருந்தார்.

ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் இந்த கருத்துகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு திமுக, அதிமுக, பாமக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும் கண்டனம் தெரிவித்தன. ஆனால் பாஜக தரப்பில் மட்டும் தமிழ்நாடு, தமிழகம் ஆகிய இரண்டுமே சரி என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

இனி அப்படி பேசினா வெளியே அனுப்பிவிடுவேன்...

English summary

The Tamil Nadu issue has become a topic of discussion in politics for the past few days. In this situation, the Tamil Nadu issue has erupted in the Bigg Boss house as well. During the Pongal celebrations, a video of Vikraman and DD talking about the right name for Tamil Nadu is trending on social media.