உற்றுபாருங்க.. சாமி படங்களுக்கு நடுவே ஜெயலலிதா போட்டோ.. விநாயகர் சதுர்த்தியில் பூஜை செய்த சசிகலா!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி சசிகலா இன்று பூஜை அறையில் பூஜை செய்த வீடியோ ஒன்றை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில் ஏராளமான சாமி படங்களுக்கு மத்தியில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் படம் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் வீடியோவை அவரது ஆதரவாளர்கள் இணையதளத்தில் வேகமாக பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

நாடு முழுவதும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் விநாயகர் சிலை, போட்டோக்கள் வைத்து பூஜை நடத்தி வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர்.

மேலும் பலர் விநாயகர் கோவிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். இதுதவிர இந்து அமைப்பினர் உள்பட பல்வேறு சங்கத்தின் பொது இடங்களில் பிரமாண்டமாக விநாயகர் சிலை அமைத்து வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

On the occasion of Vinayagar Chaturthi, Sasikala posted a video of her performing pooja in the pooja room on her Twitter page today. It featured a picture of the late former Chief Minister Jayalalithaa among many Sami pictures. The video is being shared rapidly by his supporters on the internet.