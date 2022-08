அப்படியே ஒரு ஜெராக்ஸ்! உச்சகட்ட குஷியில் ஒ.செ.க்கள்! சொன்னதை கேக்கலயே.. கொந்தளிப்பில் உ.பி.க்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு இடையே அமைதியாக திமுகவின் உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற்றிருக்கும் நிலையில் நள்ளிரவில் வெளியான ஒன்றிய செயலாளர்கள் பட்டியல் ஏற்கனவே இருந்த பட்டியலை அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்தது போல இருப்பதாகவும் இதனால் ஒன்றிய செயலாளர்கள் உற்சாகத்தில் இருக்கும் நிலையில் மாற்றம் வருமா என எதிர்பார்த்த தொண்டர்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது

தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, தமிழகத்தில் உள்ள திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் உட்கட்சித் தேர்தலை நடத்தி அதனை தேர்தல் ஆணையத்தில் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

அதிமுகவில் ஏற்கனவே உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டு தேர்தல் ஆணையத்தில் முடிவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் திமுகவின் 15வது உட்கட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

