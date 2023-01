வெய்ட் அண்ட் சீ.. இடைத்தேர்தலில் எப்படி ஜெயிக்கப்போறோம்னு பாருங்க.. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சவால்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் வரும் பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் எவ்வளவு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறப்போகிறோம் என்பதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி நம்பிக்கையோடு தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சி களமிறங்குகிறது. அதிமுக கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி அணி போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது. நாம் தமிழர் கட்சியும் போட்டியிடும் என சீமான் அறிவித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ் அணி, பாஜக, அமமுக, தேமுதிக ஆகிய கட்சிகளும், இடைத்தேர்தல் தொடர்பான ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்தக் கட்சிகளின் முடிவு இனிமேல் தான் தெரியவரும். இந்நிலையில், இப்போதே மிகுந்த நம்பிக்கையோடு தேர்தல் முடிவு பற்றிப் பேசியுள்ளார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

