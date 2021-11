we want you to lead CSK for many more season... தோனியிடம் ஸ்டாலின் கோரிக்கை - ரசிகர்கள் விசில்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இன்னும் பல தொடர்களுக்கு சென்னை அணியின் கேப்டனாக தோனி நீடிக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். we want you to lead CSK for many more season என்று ஸ்டாலின் பேசவே அதற்கு ரசிகர்கள் விசிலடித்து வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

துபாயில் நடைபெற்ற 14 வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

சென்னை மண்ணில் 'தல' தோனி கூறிய அந்த ஒற்றை வார்த்தை.. சி.எஸ்.கே பேன்ஸ் செம ஹேப்பி அண்ணாச்சி!

முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் விழா நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் கேப்டன் தோனி வெற்றிக்கோப்பையை முதல்வரிடம் வழங்கி வாழ்த்து பெற்றார். விழாவில் பேசிய ஸ்டாலின், தானும் தனது தந்தையும் தனது பேரக்குழந்தைகளும் தோனியின் ரசிகர்கள்தான் என்று கூறினார். இந்த விழாவில் தானும் தோனியின் ரசிகராக வந்திருப்பதாகவே கூறினார். முதல்வரின் பேச்சை கேட்டு ரசிகர்கள் விசிலடித்து வரவேற்றனர்.2

இறுதியாக, we want you to lead CSK for many more season என்றார். ஒன்ஸ்மோர் கேளுங்க சொல்றேன் என்று கூறி மீண்டும் அதே கருத்தை வலியுறுத்தினார். மழை, வெள்ளம், அமைச்சரவைக்கூட்டம் என பரபரப்பான சூழ்நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலகலப்பாக பேசி அனைவரையும் சிரிக்க வைத்தார். முதல்வர் ஸ்டாலினின் பேச்சை ரசிகர்கள் பலரும் விசிலடித்து ரசித்தனர்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has demanded that Dhoni continue as the captain of the Chennai team for many more series. When Stalin said that we want to lead CSK for many more seasons, the fans whistled and welcomed it.