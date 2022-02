முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டை முற்றுகையிடுவோம்! - தஞ்சை மாணவி வழக்கில் கொக்கரிக்கும் ஏபிவிபி அமைப்பினர்!

Chennai

சென்னை: அரியலூர் மாணவி மரணத்துக்கு நீதி கேட்டுப் போராடிய ஏபிவிபி நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களை விடுதலை செய்யாவிட்டால், முதல்வர் வீட்டை முற்றுகையிடுவோம் என ஏபிவிபி தெரிவித்துள்ளது.

அரியலூரைச் சேர்ந்த 12ஆம் வகுப்பு மாணவி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே உள்ள மைக்கேல்பட்டியில் உள்ள கிறிஸ்தவ பள்ளியில் படித்து வந்தார். கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு விடுதியில் தங்கியிருந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

மதம் மாறச்சொன்னதால் தான் மாணவி உயிரிழந்தார் என வீடியோ ஒன்று வெளியானதால், நாடு முழுவதும் பரபரப்பானது. இந்த விவகாரத்தை பாஜக கையில் எடுத்தது. மாணவியின் மரணத்துக்கு நீதிகேட்டு பாஜக பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தது.

English summary

ABVP executives who fought for justice for Ariyalur student death have been arrested. If they are not released, the Chief Minister will be siege the house, the ABVP said.