மத்திய அரசுடன் மட்டுமே டீலிங்.. மாநில அரசுளுக்கு வேக்சின் தர முடியாது.. மாடர்னா, பைசர் அறிவிப்பு!

சென்னை: இந்தியாவில் உள்ள மாநில அரசுகளுடன் வேக்சின் வியாபாரத்தில் ஈடுபட முடியாது, மத்திய அரசுக்கு மட்டுமே வேக்சின்களை நாங்கள் விற்பனை செய்வோம் என்று மாடர்னா மற்றும் பைசர் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இது தமிழக அரசின் சர்வதேச டெண்டரை பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, வேக்சின் தட்டுப்பாடும் உயர்ந்து வருகிறது. இந்தியா மூலம் சர்வதேச சந்தையில் வேக்சின் முறையாக ஆர்டர் செய்யப்படவில்லை. பல்வேறு நாடுகளுக்கு தங்களுக்கு தேவையானதை விட கூடுதலாக வேக்சின்களை ஆர்டர் செய்துவிட்டது.

ஆனால் இந்தியாவில் மத்திய அரசு மக்களுக்கு தேவையான வேக்சின்களை ஆர்டர் செய்யவில்லை. இந்த நிலையில் வேக்சின் தட்டுப்பாடு காரணமாக தற்போது மாநில அரசுகளே வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் வேக்சினை ஆர்டர் செய்துள்ளது.

