மீண்டும் நீதிமன்றப் படியேறுவோம்.. பொதுக்குழு செல்லவே செல்லாது - கறாராகச் சொல்லும் வைத்திலிங்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சட்ட விதிகளை மீறி பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தால் அதை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்ள மீண்டும் நீதிமன்றம் செல்வோம் என வைத்திலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

உச்சநீதிமன்றத்திலும், இன்று காலை உயர்நீதிமன்றத்தில் இரு வழக்குகளிலும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்த பரபரப்பான சூழலில் ஓபிஎஸ் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

பின்னர் பேசிய ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான வைத்திலிங்கம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எப்படி தீர்ப்பளிக்கிறதோ அதை மதித்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

என்னை ஓரம் கட்ட முடியாது.. 5 ஆண்டுகளுக்கு நான்தான் ஒருங்கிணைப்பாளர்.. ஓபிஎஸ் தரப்பு வாதம்

English summary

AIADMK General Committee meeting on July 11 is void. if the General Assembly is held in violation, any resolutions passed in it will be invalid, says OPS Supporter Vaithilingam.