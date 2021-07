நீட் தேர்வு, மேகதாது விவகாரத்தில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன?. உண்மையை போட்டுடைத்த நயினார் நாகேந்திரன்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பிரதான எதிர்கட்சியாக இருந்து வரும் அ.தி.மு.க, நீட் தேர்வு, பெட்ரோல், டீசல் விலை விவகாரம் ஆகியவற்றில் தி.மு.க அரசு தேர்தலுக்கு முன்பு ஒன்றாகவும், தற்போது வேறு மாதிரியும் பேசி வருவதாக தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

இது தொடர்பாக நேற்று மாநிலம் முழுவதும் போராட்டமும் நடத்தி விட்டது. இதேபோல் அ.தி.மு.க கூட்டணியில் உள்ள பா.ஜ.க.வும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு விஷயங்களில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

Tamil nadu bjp leader nainar nagendran has said We will support the position of the Government of Tamil Nadu on the issue of the Megha Dadu Dam