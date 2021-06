கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, ஈரோடு, சேலத்தில் இடி மின்னலுடன் கனமழை - 8 மாவட்டங்களில் வெயில் சுடும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, ஈரோடு, சேலம் மாவட்டங்களில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. மதுரை, திருச்சி, கரூர், தருமபுரி, கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்னி நட்சத்திரம் முடிந்த பின்னரும் தமிழகத்தில் பல மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. பல மாவட்டங்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டிற்கு மேல் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. ஈரோடு, உதகை, வாணியம்பாடி, நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரியில் மழை பெய்துள்ளது.

சென்னை வானிலை மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains with thunder and lightning in Krishnagiri, Dharmapuri, Erode and Salem districts in Tamil Nadu. The maximum temperature in Madurai, Trichy, Karur, Dharmapuri, Cuddalore, Villupuram and Thiruvannamalai districts is expected to rise to 3 degrees Celsius, the Met office said.