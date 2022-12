கிட்டக் கூட விடலை! போஸ்டர் அடிக்க நாங்க.. புகைப்படம் எடுக்க அவங்களா? புலம்பும் தளபதியின் தம்பிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடிகர் விஜய் கடந்த சில நாட்களில் இருமுறை ரசிகர்கள் சந்திப்பை நடத்தி இருக்கும் நிலையில் விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகளுக்கு போஸ்டர் அடித்து புகழாரம் பாடுபவர்களுக்கே விஜயை சந்திக்க வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டதாகவும், 20 ஆண்டுகளாக ரசிகர் மன்றத்தில் இருக்கும் மற்றவர்களை மருந்துக்கு கூட சென்னைக்கு அழைத்துச் செல்லவில்லை என தளபதியின் தம்பிகள் சமூக வலைதளங்களில் புலம்பி வருகின்றனர்.

தமிழ் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு பிறகு அதிக ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ளவர் இளைய தளபதியாக இருந்து தற்போது தளபதியாக உயர்ந்திருக்கும் நடிகர் விஜய்.

நாளைய தீர்ப்பு படத்தின் மூலம் திரைத்துறையில் அறிமுகமான விஜய் தற்போது தமிழக மட்டுமல்லாது கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் குறிப்பிடத் தகுந்த அளவு மார்க்கெட் உள்ள நடிகராக இருக்கிறார்.

While actor Vijay has held two fan meetings in the last few days, Thalapathy's brothers have been lamenting on social media that only those who put up posters and sing his praises were given an opportunity to meet Vijay's fans and did not take others who have been in the fan club for 20 years.