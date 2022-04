"ஹீரோ" ஸ்டாலின்.. அந்த 2 மெசேஜ்கள்.. யாருக்குன்னு தெரியுதா?.. டெல்லியில் தூவிய முதல் விதை

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தேசிய அரசியலில் வியந்து பார்க்கப்பட்டு வருகிறார்.. அந்த வகையில், 2 மெசேஜ்களையும் டெல்லியில் இருந்து வெளிப்படுத்தி உள்ளது, அரசியல் கட்சிகளை கவனிக்க வைத்து வருகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் டெல்லி சென்றுள்ள நிலையில், முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்து பேசி வருகிறார்.. திமுக அலுவலக திறப்பு விழாவுக்கான பயணமாக இது இருந்தாலும், அரசியல் நகர்வுகளின் அதிர்வுகள் அதிகமாகவே கேட்டு வருகின்றன.

பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒரு பேட்டி தந்துள்ளார்.. அந்த பேட்டியானது பலவித தாக்கங்களை டெல்லியில் ஏற்படுத்தி உள்ளது..

English summary

What are the 2 messages mentioned by cm mk stalin in delhi and Congress must unite against BJP, says Tamil Nadu CM MK Stalin