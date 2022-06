பொன்னான வாய்ப்பு போச்சே! எடப்பாடி கேம்ப் செய்த 6 தவறுகள்! கெட்டியாக பிடித்த ஓபிஎஸ்! யாருக்கு சாதகம்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தெரிந்தோ.. தெரியாமலோ செய்த 6 தவறுகள் தற்போது அவருக்கே எதிராக திரும்பி உள்ளதாக அதிமுக தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மாலை போடும்போதே கோபம்.. கண் பார்வையிலேயே நிர்வாகிகளை கட்டிப்போடுவது.. பல மூத்த நிர்வாகிகளும் அடங்கி செல்வது என்று அதிமுகவில் அறிவிக்கப்படாத பொதுச்செயலாளர் போலவே செயல்பட்டு வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி. பதவி அதிகாரபூர்வமாக மட்டுமே வரவில்லை.

மற்றபடி பொதுச்செயலாளருக்கு உண்டான அனைத்து அதிகாரங்களுடன்.. வலிமையான தலைவராகவே எடப்பாடி அதிமுகவில் வலம் வருகிறார்.

அந்த 4 பேர்.. எடப்பாடி கோட்டையில் இருந்து சீட்டுகளை உருவ திட்டம்.. இறங்கிய 3 புள்ளிகள்- நடக்குமா?

English summary

What are the 6 mistakes that may cause hugely for the Edappadi Palanisamy side in AIADMK? அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தெரிந்தோ.. தெரியாமலோ செய்த 6 தவறுகள் தற்போது அவருக்கே எதிராக திரும்பி உள்ளதாக அதிமுக தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.