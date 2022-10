6 கிளைமேக்ஸ்கள்.. ட்விஸ்ட் மேல் ட்விஸ்ட்.. இது மட்டும் நடந்தால் அதிமுக மொத்தமாக மாறும்! பரபர கணிப்பு

Chennai

சென்னை: ஒற்றை தலைமை விவகாரம் இன்னும் முடிவிற்கு வராத நிலையில் 6 சம்பவங்கள் அதிமுகவில் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் நிலவி வரும் நிலையில், பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தீவிரமாக விசாரணை செய்து வருகிறது. முதல் கட்ட விசாரணை முடிந்துவிட்ட நிலையில் இரண்டாம் கட்ட விசாரணை நவம்பர் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்த நிலையில் கட்சியில் வரும் நாட்களில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. பெரும்பாலும் இந்த பிரச்சனை 2024 வரை நீளும் என்றும் அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உச்ச நீதிமன்ற வழக்கில் தீர்ப்பு வந்தாலும் பிரச்சனை இப்போதைக்கு தீராது என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதிமுகவில் வரும் நாட்களில் நடக்க உள்ள 6 சம்பவங்கள் பின்வருமாறு!

சசிகலாவுடன் சமாதானமான அந்த 3 அதிமுக மாஜிக்கள்? விரைவில் சரண்டராகும் 5 முக்கிய தலைகள்? யார் அவர்கள்?

What are the 6 possible outcomes and climaxes that can happen in the AIADMK party?