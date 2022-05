"மாஸ்டர் பிளான்".. எகிறி குதிக்கும் பாஜக.. "5 மாதத்தில் 5 விக்கெட்".. கரையும் கதர் கட்சி.. ஒரே வழி?

Chennai

சென்னை: ஒருபக்கம் உட்கட்சி பூசல் அதிகமாகி வரும் நிலையில், நாளுக்கு நாள் காங்கிரஸ் கட்சியும் கரைந்து கொண்டிருப்பது அந்த தொண்டர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது.

நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 2 வருடமாக தலைவர் யாருமே இல்லை.. ஒரு தேசிய கட்சி தலைவரே இல்லாமல் இயங்கி கொண்டிருப்பது பெருத்த பலவீனமானதும்கூட..

சோனியா காந்திக்கு உடம்பு சரியில்லாத நிலையில், ராகுலும் பொறுப்பேற்காத நிலையில், இது சம்பந்தமாக கடிதம் எழுதி அதிருப்திக்கு உள்ளான 23 பேர்களை சமாதானப்படுத்த முடியாத நிலையில், வேறு தலைவர்களும் நியமனம் செய்ய முடியாத நிலையில், காங்கிரஸ் தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது.

English summary

What are the reasons for the weakening of the Congress party and What is Rahul gandhi going to do காங்கிரஸ் கட்சி பலவீனமடைந்து வருவது தொண்டர்களுக்கு சோர்வை தருகிறது