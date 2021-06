ஏ. ஆர். ரஹ்மான் முகத்தை ஆக்கிரமித்திருந்த Air Purifier Mask.. அதன் சிறப்பம்சங்கள், விலை என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஆஸ்கர் நாயகன் இசைப்புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் தடுப்பூசி போட வந்திருந்த போது அனைவரின் கண்களும் அவர் அணிந்திருந்த மாஸ்க்கின் மீது இருந்தது. அப்படி என்ன அதில் விசேஷம் என்பதை பார்க்கலாம்.

கொரோனா காலம் தொடங்கியதும் மாஸ்க் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாஸ்க் துணியாலும், மறு சுழற்சி செய்யப்படும் பிளாஸ்டிக்காலும் செய்யப்படுகிறது. வசதி படைத்தவர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த கற்கள் பதித்த மாஸ்க்குகளை அணிகிறார்கள்.

அந்த வகையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் இசைப்புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார். அதில் நான் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டேன். நீங்கள்... என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

English summary

What are the specifications of LG wearable Air Purifier Mask? This was wore by A.R.Rahman when he was vaccinated.