நடிகர் போண்டா மணிக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை.. நாளை முதல் டயாலிசிஸ்.. என்ன நடக்கிறது?

oi-Mohan S

சென்னை: மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நகைச்சுவை நடிகர் போண்டா மணிக்கு, சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், முதல் கட்டமாக நாளை முதல், அவருக்கு டயாலிசிஸ் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனையில், சிறுநீரகம் செயலிழப்பால் நகைச்சுவை நடிகர் போண்டா மணி அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நடிகர் போண்டா மணியை, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் இன்று நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். பின்னர் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைகள் குறித்து, மருத்துவர்களிடம் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார்.

நடிகர் போண்டா மணியை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்தார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

English summary

Tamil actor Bonda Mani health news latest: Minister Ma Subramanian met actor Bonda Mani at the hospital and inquired about his well being. The Minister also said that in the first phase, he will be given dialysis.