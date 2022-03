"சரிடா கண்ணு.. கடைசியாக இந்த வண்டியில் போறே" அற்புதம்மாள் சொல்லவும், திரும்பி பார்த்த பேரறிவாளன்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பரோலை ரத்து செய்வதற்காக, பலத்த பாதுகாப்பில் புழல் சிறைக்கு பேரறிவாளனை போலீசார் அழைத்து சென்றனர்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பேரறிவாளன் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக சிறையில் இருந்தார்..

அவருடைய தாயார் அற்புதம்மாள் முதலமைச்சருக்கு பரோல் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தபடியே இருந்தார். எனவே, கடந்த மே மாதம் 28முதல் தற்போது வரை பேரறிவாளன் சுமார் 9 மாத காலமாக பரோல் வழங்கப்பட்டு வீட்டிலேயே தங்கியிருந்தார்..

ஜாமின் கிடைத்தது மகிழ்ச்சி.. பேரறிவாளன் விரைவில் விடுதலையாகட்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ்

