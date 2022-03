விஷயம் சீரியஸ்.. எழிலகம் உள்ளேயே புகுந்து! கண் வைத்த முதல்வர்.. ராஜகண்ணப்பன் மாற்றப்பட்டது எப்படி?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் முதல்முறையாக நேற்று செய்யப்பட்டது. போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்த ராஜகண்ணப்பன் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக மாற்றப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் பிறப்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்த எஸ்எஸ் சிவசங்கர் போக்குவரத்து துறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் ஏற்கனவே 3 சிறிய அளவிலான குட்டி குட்டி இலாக்கா மாற்றங்கள் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் நடைபெற்றது. ஆனால் மொத்தமாக பெரிய இலாக்கா மாற்றி அமைக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும்.

போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்த சிவசங்கர் நிர்வாகி ஒருவரை ஜாதி சொல்லி திட்டியதாக எழுந்த புகார் காரணமாகவே இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டதாக சொன்னாலும் இந்த முடிவு எப்போதோ எடுக்கப்பட்டுவிட்டதாக அறிவாலய தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தேர்தல் ரிசல்ட்டிற்கு பின் சர்ப்ரைஸ்? அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றமா?

English summary

What did really happen during the cabinet shuffle of Minister Rajakannapan? Why did Stalin take this decision? தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் முதல்முறையாக நேற்று செய்யப்பட்டது.