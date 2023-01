தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண் பட்ஜெட்டில் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன? தாராளமாக தெரிவிக்க அற்புத வாய்ப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: எதிர்வரும் 2023-24 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்படவுள்ள நிலையில் அதில் இடம்பெற வேண்டிய அம்சங்கள், அறிவிப்புகள் குறித்து விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு.

இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி விவசாயிகள், பொதுமக்கள், இளைஞர்கள் என பலதரப்பட்டோரும் வேளாண் பட்ஜெட்டில் என்னென்ன வேண்டும் என்பதை பல்வேறு வழிமுறைகளில் அரசுக்கும், அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கவனத்துக்கும் கொண்டு செல்லலாம்.

இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பின் விவரம் வருமாறு;

The Government of Tamil Nadu has sought feedback from the farmers and the public regarding the features and announcements to be included in the Tamil Nadu Agricultural Financial Report for the upcoming year 2023-24.