அப்பாவை பார்க்க வந்தபோது கண்ணீரோடு சொன்னீங்களே.. “நான் இருக்கேன் அண்ணே..” - எமோஷனலாக பேசிய ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கருணாநிதி உடல்நலம் குன்றி ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தபோது அவரைப் பார்க்க வைகோ வரும்போது நடந்தது பற்றி நினைவலைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் அரசியல் வாழ்க்கையை விளக்கும் ஆவணப்படம் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்றுப் பேசினார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் நீண்ட நெடிய அரசியல் பயணத்தை விவரிக்கும் வகையில் 'மாமனிதன் வைகோ' என்ற ஆவணப்படம் தயாரிக்கப்பட்டது.

'மாமனிதன் வைகோ' ஆவணப்படத்தை வெளியிட்டுப் பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "சத்யம் திரையரங்கில் பல சினிமாக்கள் திரையிடப்பட்டுள்ளன. அதில் வரும் ஹீரோ கதாபாத்திரங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டவை. வைகோ ரியல் ஹீரோ" என்றார்.

“அண்ணன் வைகோ”.. ரியல் ஹீரோ.. தியாகத்தால் உருவான லட்சிய ஹீரோ.. பாராட்டித் தள்ளிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

"Vaiko told Karunanidhi that I will stand by Stalin as I stood by you. Similarly, I will be with Vaiko. His health is important not only to me but also to this country.” : Chief Minister M.K.Stalin speech at Maamanithan vaiko documentary launch ceremony.