"புஸ்ஸ்ஸ்ஸ்".. மெதுவாக மறைந்து.. சென்னைக்கு மேலே வானிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம்.. வல்லுனர்கள் வார்னிங்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: வங்கக்கடலில் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வலிமை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இதனால் இன்று வானிலை எப்படி இருக்கும் என்று வல்லுனர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. இந்த மாதத்தின் முதல் 14 நாட்கள் மிக கனமழை பெய்தது. தமிழ்நாடு முழுக்க பரவலாக கனமழை பெய்து வந்தது.

முதல் 14 நாட்கள் பெய்த மழைக்கு பின் இரண்டு காரணங்கள் இருந்தன. முதல் மழைக்கு காரணம் - வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி. இரண்டாவது மழைக்கு காரணம் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.

ஆக்‌ஷன் “ரெடி”.. வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி! தமிழகத்தில் 5 நாள் மழைக்கு வாய்ப்பு

English summary

What happened to the most expected low pressure? What will be the weather in Tamil Nadu today?