"துணை முதல்வராக உதயநிதி?" வந்து விழுந்த கேள்வி.. டென்ஷனான அமைச்சர் நேரு.. என்ன செஞ்சார் பாருங்க

சென்னை: அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் துணை முதலமைச்சராக்க மூத்த அமைச்சர்கள் முன்மொழிந்து வருகின்றனர். இது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது, அமைச்சர் நேரு டென்ஷனாகிவிட்டார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தீவிர அரசியலில் உள்ளது. கடந்த 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மாநிலம் முழுக்க அவர் பிரசாரம் செய்தார். இந்தத் தேர்தலுக்குப் பிறகு அவருக்கு இளைஞரணி செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது.

திமுக இளைஞரணி சார்பில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் இந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்ட பிறகு அவருக்கு இந்த பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. 2019 ஜூலை மாதம் அவர் இளைஞரணி செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.

Minister KN Nehru got angry for the question about Udhayanidhi as Deputy CM: DMK ministers says Udhayanidhi need to be appointed as Deputy CM.