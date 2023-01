அடிதூள்! வந்துவிட்டது ஆட்டோமெடிக் நிலப் பட்டா முறை.. இனி ஒரு நாள் கூட லேட் ஆகாது! எப்படி செயல்படும்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ் நிலம் இணையதளத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வருவாய்த் துறைக்கான புதிய மென்பொருளை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார். இதன் மூலம் உட்பிரிவு சார்ந்த மனுக்கள் குறைந்து, விரைவாகவும் எளிதாகவும் பட்டா கிடைக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு துறைகளையும் டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றப் பல நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் முறைகேடு, தேவையற்ற தாமதம் தவிர்க்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும், அனைத்துமே டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்யப்படுவதால் முறைகேடுகளும் கணிசமாகக் குறையும். அதன் ஒரு பகுதியாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் புதிதாக இணையதளம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chief Minister MK Stalin launched a new software for Tamilnilam portal: Tamilandu govt steps to eliminate the need for surveyors to survey land parcels for issuing pattas for subdivided land.