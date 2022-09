ரெய்டின் நோக்கம் என்ன..?- அதிமுகவுக்காக வரிந்து கட்டி இறங்கிய அண்ணாமலை! ‘அப்போ குரல் கொடுக்கலையே?!’

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர் வீடுகளில் இதற்கு முன்னர் நடந்த ரெய்டுகளுக்கே குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யாமல் இருக்கும் போது புது ரெய்டுகளின் அடிப்படை நோக்கம் என்ன? என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்று ரெய்டு நடத்தியதற்கு பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக ஆட்சியின் மேல் மக்களின் அவநம்பிக்கை அதிகரித்து வருவதை திசை திருப்பும் வகையில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தொடர்ச்சியாக சோதனை மேற்கொண்டு வருவதாக அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

சமீபத்தில், வேலுமணி மீது மத்திய அரசின் கீழ் வரும் வருமான வரித்துறை ரெய்டு நடத்திய நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களின் மீதான இன்றைய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ரெய்டை, பாஜகவின் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளது கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சிக்கிய விஜயபாஸ்கர்.. 1.8 கிலோ தங்கம், 4 'சாவி’ ரெய்டில் கட்டுக்கட்டாக கைப்பற்றிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை

English summary

ADMK Former ministers SP Velumani and Vijayabaskar have been raided to divert the growing distrust of the people in DMK regime. What is the purpose of this raid when no charge sheet has been filed for earlier raids? : TN BJP President Annamalai has questioned.