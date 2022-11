நீங்களே எதையாவது போடுவீங்களா? அதிரடி காட்டிய அன்புமணி ராமதாஸ்! அதிமுக - பாமக கூட்டணி வாய்ப்பில்லையா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக இணைப்புக்கு பாஜக தலைமை எப்படி தீவிரமாக முயன்று வருகிறதோ, அதேபோலவே பாமகவை மீண்டும் அதிமுக கூட்டணிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என விரும்புகிறது. ஆனால் அன்புமணி செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய பேச்சுக்கள் இரு தரப்பையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேல் இடைவெளி இருக்கும் நிலையில் தற்போது பல மாநிலங்களில் பாஜக தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கி விட்டது. அந்த வகையில் தமிழகத்திலும் திமுகவுக்கு எதிராக பலமான கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என பாஜக தலைமை விரும்புகிறது.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக ஆட்சியை இழந்தாலும் திமுகவுக்கு எதிராக பல இடங்களில் குறிப்பிட தகுந்த வெற்றி பெற்றது. பாமக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு சட்டசபைக்குள் நுழைந்தனர் அந்த வகையில் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பாஜக அதிமுக கூட்டணி தொடர வேண்டும் என பாஜக விரும்புகிறது.

English summary

Just as the BJP leadership has been actively trying for a merger over the AIADMK single leadership issue, it also wants to bring the PMK back into the AIADMK alliance. But Anbumani's speech at the press conference has shocked both sides.