அடுத்து இந்த மாவட்டங்கள்தான்.. "ரேடாரில்" தெரிந்தது என்ன? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் விடுத்த எச்சரிக்கை!

சென்னை: தமிழ்நாடு வானிலை தொடர்பாக வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் முக்கியமான அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

வட உள் தமிழகத்தின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே மழை பெய்து வருகிறது. இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள், தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்து உள்ளது.

வங்க கடலில் 16-ந் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பு- வானிலை ஆய்வு மையம்

Weatherman Pradeep John update on Tamil Nadu Rains: The weaker Mandous is currently in a low pressure area. It is going to rain in Tamil Nadu for two more days. Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Thiruvallur are going to receive good rain. These rains are likely to occur due to the wind drag caused by Cyclone Mandous.