"எப்படி இத சாப்பிடறாங்க.." சைவம் சாப்பிடறவங்கள பார்த்தாலே எனக்கு பாவமா இருக்கும்.. ரஜினிகாந்த் கலகல

சென்னை: சென்னையில் சாருகேசி திரைப்பட அறிமுக விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது இளமைக் காலம் குறித்தும்.. அப்போது உடல்நிலை எப்படி இருந்தது என்பது குறித்தும் பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் ரஜினிகாந்த். அப்போதும் சரி இப்போதும் சரி என்றும் வசூல் சக்கரவர்த்தியாக உள்ளவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்.

இன்றும் கூட சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை பல கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களைத் தன்வசம் வைத்துள்ளார். அவரது ஸ்டைலை கண்டு மயங்காத ரசிகர்களே இல்லை என்று சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு டாப் நட்சத்திரமாக உள்ளார்.

Superstar Rajini says no one taking cigarette and liquor can live more than 60: Superstar Rajini about his wife Latha Rajinikanth.