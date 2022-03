3 நாட்கள் வறுத்தெடுக்கப் போகும் வெயில்.. வானிலை ஆய்வு மையம் “எச்சரிக்கை”.. செய்ய வேண்டியவை! கூடாதவை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி வரை 3 நாட்களுக்கு வழக்கத்தை விட 3 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் அதிகரிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில் கோடை காலத்தில் மக்கள் தங்களை காத்துக் கொள்ளும் வகையில் செய்ய வேண்டியவை மற்றும் செய்யக் கூடாதவை என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம்..

சூரியனில் வெப்பப் பேரலை நிகழ்வு ஏற்பட்டதன் எதிரொலியால் ஓரிரு நாட்களில் சூரிய புயல் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் தமிழகத்தின் கடந்த நில நாட்களாக வழக்கம் போல் கோடைக்காலத்திற்கு முன்னதாகவே வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. தினமும் 30 முதல் 35 டிகிரி செல்சியல் வரை வெப்பநிலை உள்ளதால் மக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர்.

