"புல்லட்டில் இருந்து தப்பித்த சென்னை".. தமிழ்நாடு வானிலையில் முக்கிய மாற்றம்! வல்லுனர்கள் வார்னிங்!

Chennai

சென்னை: சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் வரும் நாட்களில் தமிழ்நாடு வானிலை குறித்து சென்னை ரெயின்ஸ் முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை உச்சம் தொட்டுள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் இன்றும் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அனேக இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது என்று கணிப்பு வெளியிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

நாளை தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கணிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

