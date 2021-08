"நமது அம்மா" ஆபீசுக்கு திடீரென வந்த வளர்மதி.. "அலர்ட்டான" போலீஸ்.. கடைசியில்தான் ட்விஸ்டே!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி தொடர்புள்ள இடங்களில் நேற்று தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினர் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.

சென்னையில், நமது அம்மா நாளிதழ் அலுவலகம் செயல்பட்டு வரும் இடத்திலும் இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில்தான் முன்னாள் அமைச்சர் வளர்மதி அங்கேயே வந்ததும், காவல்துறையினர் தடபுடலாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ததும் பின்னர் அது புஸ்வானமாக மாறிப் போனதும் இப்போது அதிமுக வட்டாரத்திலும், போலீஸ் வட்டாரத்திலும், பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Former minister Valarmathi has visited Namadhu Amma newspaper office where anti corruption forces doing raid on yesterday, After seeing Valarmathi police were on alert, but she just visited the spot and returned to her home.