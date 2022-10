இந்தி எதிர்ப்புப் போரில் பங்கேற்ற காவித் துறவிகள்! - ஒரு ரீவைண்ட் ஸ்டோரி

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: இந்தி எதிர்ப்புக்கு தமிழ்நாடுதான் இந்தியாவுக்கே முன்னோடி. பெரியார் காலம் முதல் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காலம் வரையில் இந்தி எதிர்ப்பில் எந்தவித சமரசமும் இல்லாமல் போராட்டம் தொடர்கிறது. கடந்த காலங்களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டங்களில் காவித் துறவிகளும் பங்கேற்றதுதான் ஹைலைட்.

மதராஸ் ராஜதானியின் முதல்வராக இருந்த ராஜகோபாலாச்சாரியார், 1938 ஆம் ஆண்டில் பள்ளிகளில் இந்தி மொழியைக் கட்டாயமாக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார். இதனால் தமிழ்நாடு போராட்டக்களமாக மாறியது.

தமிழ்நாட்டில் இந்தி எதிர்ப்பைக் கண்டு கொதித்த ராஜாஜி, 'யார் இந்த நாட்டை ஆள்வது.. நானா.. இல்லை ராமசாமி நாயக்கரா? பார்த்துவிடுகிறேன்' என்றார். 'இந்தியை ஆதரிப்பதன் மூலமே தேசிய உணர்வை வெளிப்படுத்த முடியும்' என அன்றைய தமிழ்நாட்டுக் காங்கிரஸ்காரர்கள் நம்பினர்.

இந்தி மொழியை வைத்து இந்தியாவை 3 ஆக பிரிக்கிறது மத்திய பாஜக அரசு- முதல்வர் ஸ்டாலின் கடும் அட்டாக்

