"சனாதனத்தை தூக்கிப்பிடிக்கும் ஆளுநரே.. பதவி விலகிவிட்டு பேசுங்கள்" டி.ராஜா பரபர பேச்சு!

சென்னை: மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு இருக்கும் போது, மாநிலங்களுக்கு ஆளுநர் தேவைதானா என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகள் பற்றி ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசிய கருத்துக்களுக்கு திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பாக கடுமையான எதிர்வினையாற்றப்பட்டு வருகிறது.

இதன் காரணமாக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்திலோ அல்லது பாஜகவிலொ இணைந்து கருத்துக்கள் பேசலாம் என்று திமுக கூட்டணியில் உள்ள 9 கட்சிகள் ஒன்றாக இணைந்து அறிக்கை வெளியிட்டன.

