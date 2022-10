வாய்விட்டு கேட்ட வைகோ.. தெலுங்கில் "மாட்லாடிய" துரை.. மீண்டும் குறி?.. கோதாவில் குதித்த மதிமுக.. செம

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வரும் எம்பி தேர்தலுக்கு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் ஜரூர் வேகத்தில் தயாராகி வரும்நிலையில், மதிமுகவும் களத்தில் குதித்துள்ளதாம்.. இது அத்தொண்டர்களுக்கு குஷியை தந்து வருகிறது..!!

துரை வைகோவை கட்சிக்குள் கொண்டுவர வேண்டும் அவருக்கு பதவி அளிக்க வேண்டும் என்று மதிமுக தரப்பில் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்...

ஆனால், வாரிசு அரசியலை எதிர்த்தே திமுகவில் இருந்து வெளியே வந்த தான், தன்னுடைய கட்சியிலும் வாரிசை கொண்டுவருவதா? என்ற விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி விடும் என்று உண்மையிலேயே வைகோ அஞ்சியதும், குழம்பியதும் உண்மைதான்.

இந்தி தெரியாதா? அமித்ஷாவால் வினை.. தமிழக மீனவர்களை தாக்கிய கடற்படை-“ரத்தம் கொதிக்குது” வைகோ ஆவேசம்!

English summary

Where is Durai Vaiko going to compete in the MP Election and What is MDMK Vaiko going to decide