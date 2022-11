"நெளிந்த" எடப்பாடி.. திடீர்னு மாறிய "கிளைமேட்".. என்ன இருந்தாலும் "லீடர்" ஆச்சே.. காரணமே மோடிதான்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பிரதமர் மோடியை எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்றைய தினம் சந்தித்து பேசியது குறித்த பரபரப்புகள் இன்னும் குறையவில்லை.. இது தொடர்பான விவாதங்களும், சலசலப்புகளும் இன்னும் அடங்கவுமில்லை.

என்ன இருந்தாலும், தமிழகத்தின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.. அவர் மற்ற அமைச்சர்களுடன் வரிசையில் நின்று, பிரதமரை சந்திக்க வேண்டுமா? அந்த பதவிக்கென்று தனி மரியாதை உள்ளதே என்ற ஆதங்க குரல்கள் கிளம்பி உள்ளன.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி என்பது, கிட்டத்தட்ட கேபினட் அந்தஸ்து உள்ள பதவியாகும்.. அதனால்தான், அன்று தமிழகத்தின் எதிர்க்கட்சி தலைவர் யார் என்பதில் மிகப்பெரிய விவாதமும், சர்ச்சைகளும், குழப்பங்களும் வெடித்தன..

English summary

Where is the AIADMK Local politics going and Why did Edappadi Palaniswami along with OPS meet the PM