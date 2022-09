"கேம் சேஞ்ச்".. கோட்டையில் வேட்டையாடும் அந்த "ராஜா" யார்?.. லிஸ்ட்டில் 4 பேர்.. 23ம் தேதி கிளைமாக்ஸ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை : சில தினங்களுக்குமுன்பு, சென்னை தீவுத்திடலில் ஜாக்டோ ஜியோ மாநாடு நடைபெற்றது.. இந்த மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார்.

அப்போது, திமுக 6-வது முறையாக ஆட்சியை பிடித்ததற்கு அரசு ஊழியர்களும் ஆசிரியர்களும் தான் முக்கிய காரணம், உங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்று நாள் உறுதியாக தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

