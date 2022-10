ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி.. விரும்பத்தகாத செயல்கள் நடந்தால் யார் பொறுப்பு.. கொந்தளிக்கும் சீமான்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் பேரணியை நடத்திக் கொள்ள நீதிமன்றம் அனுமதியளித்த நிலையில், பேரணியில் விரும்பத்தகாத செயல்கள் நடந்தால் யார் பொறுப்பேற்பது என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

இது குறித்து நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தின் பேரணியை நவ.6ல் நடத்திக் கொள்வதற்கு அனுமதியளித்துத் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் முடிவு பெரும் ஏமாற்றமளிக்கிறது.

ஆர்எஸ்எஸ்-ன் பேரணி நடத்தப்பட்டால், சட்டம் ஒழுங்கும், சமூக அமைதியும் குலைக்கப்படுமெனக் கருதி, தமிழக அரசு அதற்கு அனுமதி மறுத்திருக்கும் நிலையில், சட்டம் ஒழுங்கு விவகாரத்தில் நீதிமன்றங்கள் தலையிடக் கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே பல முன்மாதிரி வழக்குகளில் அறிவுறுத்தியிருக்கிற நிலையில், அதனை ஏற்காது நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கிருப்பதென்பது ஏமாற்றமளிக்கிறது.

Naam Tamilar Party's Seeman has criticized the court for allowing the RSS to hold a rally in Tamil Nadu as to who will be held responsible if any untoward incidents take place in the rally.