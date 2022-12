சல்லி சல்லியா சிதறிடுச்சா.. "திமிங்கலத்தை" தட்டிதூக்குதா.. மாஜி செய்த "வேலை".. நெகிழ்ந்த திமுக.. ஆஹா

Chennai

சென்னை: அதிமுகவின் மாஜி ஒருவர் திமுக பக்கம் நெருக்கம் காட்டி வருகிறார்.. இதற்கு என்ன காரணம்? திமுக பக்கம் அவர் சாய போகிறாரா? என்ற சந்தேகத்தை சிலர் கிளப்பி விட்டு வருகிறார்கள்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு ஒரு பேட்டி தந்திருந்தார்.. வழக்கமாக திமுகவை அதிமுகவினர் விமர்சிப்பது வழக்கம்.

ஆனால், அந்த பேட்டியில், பாஜக, அமமுக, கம்யூனிஸ்ட்கள் என எத்தனை பேரையும் விமர்சித்திருந்தார் கடம்பூர் ராஜு.. அதாவது திமுக கூட்டணியைவிட, திமுகவை சாராத கட்சிகளையே குறி வைத்து பேசியிருந்தார்.

Who is that Ex AIADMK minister and Is Kadambur Raju going to join DMK, what happened in Kovilpatti