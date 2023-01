ஈரோடு கிழக்கில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் யார்? ரேஸில் குதித்த மக்கள் ராஜன்! சீட் வாங்க சென்னையில் முகாம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் களமிறங்க அக்கட்சியின் ஈரோடு தெற்கு மாவட்ட தலைவர் மக்கள் ராஜன் தீவிரமாக காய்நகர்த்தி வருவதோடு சீட் வாங்காமல் ஊருக்கு வரமாட்டேன் என சபதமெடுத்து சென்னையில் முகாமிட்டுள்ளார்.

1993ஆம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் கட்சிக்காக உழைத்து வருவதாக ஒரு பெரிய புரோஃபைல் தயார் செய்து, அதை கே.எஸ்.அழகிரியின் கவனத்துக்கும் கொண்டு சென்றிருக்கிறார்.

இதனிடையே ஈ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு சீட் கொடுப்பதா அல்லது கட்சியின் மாவட்ட தலைவரான மக்கள் ராஜனுக்கு சீட் தருவதா என தீவிர டிஸ்கஷன் நடத்தி வருகிறார் கே.எஸ்.அழகிரி.

English summary

Congress Erode South district president Makal Rajan has been moves hard to contest the Erode East constituency by-election and he will not come to the town without buying a seat and has camped in Chennai.