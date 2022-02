சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் மேயராக அமரப்போவது யார்? - அதிமுக - திமுக இடையே கடும் பலப்பரிட்சை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள 200 வார்டுகளில் 85 சதவிகித வார்டுகளில் ஆளும் கட்சியான திமுக எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவும் நேராடியாக மோதுகின்றன. அதிக இடங்களில் வென்று மேயராக அமர வேண்டும் என்பதற்காக திமுகவும் அதிமுகவும் அனல் பறக்க பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். ரிப்பன் மாளிகையின் முதல் பெண் மேயராக எந்த கட்சி வேட்பாளர் அமரப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகளுக்கு நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் நேரடித் தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. 22ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.

மேயர்கள், நகராட்சிக் தலைவர்கள், பேரூராட்சி தலைவர்கள் கவுன்சிலர்கள் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். மறைமுகத்தேர்தல் மார்ச் 4ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பதவி பட்டியல் வகுப்பு பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக தலைநகர் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு திமுக மற்றும் அதிமுகவில் யார் மேயர் வேட்பாளர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்தன.

English summary

TN Local body election Chennai mayor: தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் 2022: In the urban local body elections in Tamil Nadu, the ruling DMK-opposition AIADMK is directly competing in 85 per cent of the total 200 wards in the Metropolitan Corporation of Chennai. The DMK and AIADMK have been campaigning to win more seats and become mayor. Expectations have risen as to which party candidate will run for the first female mayor of the Ribbon House.