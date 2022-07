அதிமுக புள்ளியின் திடீர் விலகல் - குடைச்சல் கொடுத்த அமைச்சர் உறவினர்.. எல்லாமே அந்த ‘சேகர்’ கையில்!?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நமது அம்மா நாளிதழ் ஆசிரியராகச் செயல்பட்டு வந்த மருது அழகுராஜ், அந்தப் பொறுப்பிலிருந்து வெளியேறியதற்குப் பின்னணியில் எஸ்பி வேலுமணியின் தீவிர ஆதரவாளர் இருப்பதாகக் குற்றம்சாட்டப்படுகிறது.

அதிமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளேடு என அறியப்பட்ட 'நமது அம்மா'வில் ஓபிஎஸ் புறக்கணிக்கப்பட்டதன் எதிரொலியாக அங்கிருந்து வெளியேறினார் மருது அழகுராஜ்.

அந்த நாளேடு அதிமுகவின் நாளேடு இல்லை என்றும், எஸ்.பி.வேலுமணியின் உறவினர் சந்திரசேகர் நடத்தும் நாளேடு என்றும், விளம்பர வருமானங்கள் கட்சிக்குச் செல்வதில்லை என்றும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் மருது அழகுராஜ்.

பணம் கொடுத்தால் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்தான் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர்.. டிடிவி தினகரன் நறுக்

English summary

Why did ADMK spokesperson Maruthu Alaguraj leaved? - Here is the reason Maruthu Alaguraj has alleged that SP Velumani's ardent supporter Chandrasekar was the reason behind his resignation from editor of Namadhu Amma newspaper.