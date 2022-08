செஸ் காயின்ல எதுக்குங்க சிலுவை வச்சாங்க? ராஜா டிசைனை மாத்தணும் - ஒரே போடாகப் போட்ட அர்ஜூன் சம்பத்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : செஸ் காயினில் ராஜாவிற்கு சிலுவை வைத்திருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் 2022 போட்டிகள் சென்னையை அடுத்துள்ள மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன. தமிழக அரசின் மிகச் சிறப்பான ஏற்பாட்டில் இந்தப் போட்டிகள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், நமது ஒன் இந்தியா செய்தித் தளத்திற்கு பேட்டியளித்த இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத், செஸ்ஸில் ராஜாவிற்கு சிலுவை எதற்கு எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

“Why did the cross symbol appear on chess king coin? I have made a request to the Chess Olympiad Committee to change the coin” Hindu Makkal katchi leader Arjun Sampath.