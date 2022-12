டெல்லிக்கு பறந்து டாப் லீடர்களை சந்தித்த மாஜி.. ‘லாஸ்ட் சான்ஸ்’.. துண்டு போடும் தலை.. மேட்டர் இதானா?

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை : பாஜகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் சமீபத்தில் டெல்லிக்குச் சென்றார். அங்கு பிரதமர் மோடி, தேசிய தலைவ ஜேபி நட்டா மற்றும் சில முக்கிய தலைவர்களைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். வரும் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் பொன்னாருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது என பாஜக வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், தனக்கான சீட்டை உறுதி செய்யவே டெல்லியில் முக்கிய சந்திப்புகளை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் நிகழ்த்தியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

2024 எம்.பி தேர்தலில் கன்னியாகுமரி தொகுதியை புதியவருக்கு வழங்க பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை திட்டமிட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஒரு முக்கிய நிர்வாகியும், கன்னியாகுமரியில் தீவிரமாக களமாடத் தொடங்கி இருக்கிறார்.

இந்நிலையில், 'இதுதான் லாஸ்ட் சான்ஸ்.. இதை மிஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது' என டெல்லியில் டைரக்டாக காய் நகர்த்தத் தொடங்கிவிட்டாராம் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்.

English summary

Former Union Minister Pon Radhakrishnan recently visited Delhi and met PM Modi and BJP National Leader JP Nadda. It is said that Pon.Radhakrishnan has held important meetings in Delhi to ensure his ticket in Kanyakumari in 2024 elections.