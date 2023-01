"அவங்கதான் காரணம்".. என் பெயர், போட்டோவை பயன்படுத்தாதீங்க.. ரஜினி போட்ட ஆர்டர்.. இதுதான் பின்னணி

இந்த கட்டுப்பாட்டை மீறியவர்கள் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ரஜினியின் வழக்கறிஞர் சார்பாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பெயர், புகைப்படத்தை அனுமதி இன்றி பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அவரின் வழக்கறிஞர் சார்பாக அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படப்பிடிப்பில் பிஸியாக இருக்கிறார். சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர், விஜய் நடித்த பீஸ்ட் போன்ற படங்களை இயக்கிய நெல்சன் இயக்கத்தில் இந்த படம் தயாராகி வருகிறது. கடைசியாக வெளியான ரஜினியின் தர்பார், அண்ணாத்த போன்ற படங்கள் படுதோல்வி அடைந்தன.

இதனால் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய அளவில் ஹிட் செய்ய வேண்டும் என்று கவனமாக படம் தயாராகி வருகிறது. தேசிய அளவில் பான் இந்தியா படமாக இதை எடுக்க வேண்டும் என்று பணிகள் நடந்து வருகின்றன. முதலில் சிறிய அளவில் தயாராகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த படம் தற்போது டாப் தென்னிந்திய ஸ்டார்களின் வருகையால் பெரிய எதிர்பார்ப்பை பெற்றுள்ளது.

