ஐ.பெரியசாமி ஆப்சென்ட் ஏன்..? ‘அப்செட்’.. அப்போ கூட அழுத்திச் சொன்னாரே? சலசலக்கும் திமுக வட்டாரம்!

Chennai

சென்னை : திமுக மூத்த அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி, சில நிகழ்வுகளால் அதிருப்தியில் இருந்து வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்காதது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமுகவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட பிறகு இன்று முதல் முறையாக மா.செக்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஐ.பெரியசாமி பங்கேற்காதது திமுக வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீண்டகாலமாகவே அதிருப்தியில் இருந்து வரும் ஐபி, சமீபத்தில் அமைச்சரின் பேச்சால் ஏற்பட்ட அப்செட் காரணமாகவே இன்று கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை என்ற பேச்சுகள் எழுந்துள்ளன.

Senior DMK Minister I.Periyasamy's non-participation in the DMK district secretaries meeting today has created a stir. There are rumors that I Periyasamy, who has been disaffected for a long time, did not participate in today's meeting because of his upset over minister's recent speech.